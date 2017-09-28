Швеция заявила об отсутствии оснований для блокировки «Северного потока-2»

Юридических оснований для блокировки проекта «Северный поток-2» у Швеции нет. Об этом заявил шведский посол в Москве Петер Эриксон, передает РИА Новости.

«Может быть, у "Северного потока-2" есть отрицательные последствия для энергетической безопасности ЕС, но юридических оснований сказать "нет" у нас нет», — заявил он.

В середине сентября этого года шведские власти получили заявку от компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG на прокладку трубопровода. Заявка включает в себя техническое описание, комплексную оценку и технические карты. Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг пояснял, что с подачей этого документа компания начала масштабный процесс получения региональных разрешений на строительство. Аналогичный документ передан немецким регуляторам. Кроме того, госорганам России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии компания направила отчет об оценке воздействия проекта на окружающую среду.

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15 сентября глава польской компании PGNiG Петр Возняк заявил, что Польша надеется, что антироссийские санкции, введенные США, отпугнут инвесторов и негативно повлияют на сроки расширения газопровода «Северный поток». Ряд европейских стран выступают против проекта, полагая, что он угрожает энергетической безопасности ЕС. В частности, правительство Дании разработало поправки в законодательство, расширяющие перечень оснований для его блокировки.

В июне главы энергетических ведомств стран ЕС не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2»

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Партнерами «Газпрома» выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.