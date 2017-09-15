Польша понадеялась на приостановку строительства «Северного потока-2»

Польша надеется, что угроза американских санкций отпугнет инвесторов и повлияет на сроки строительства газопровода «Северный поток-2». Такое мнение высказал глава польской компании PGNiG Петр Вожняк, передает РИА Новости.

«Я верю в то, что, может быть, не столько удастся это остановить, сколько надолго задержать. Помогает нам угроза американских санкций», — заявил глава PGNiG. Он пояснил, что санкции отпугивают европейских инвесторов, которые хотели бы принять участие в строительстве трубопровода.

13 сентября глава нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил о том, что европейские партнеры «Газпрома» по «Северному потоку-2», вероятно, будут вынуждены пересмотреть схему финансирования проекта из-за санкций США. По его словам, пересмотр может коснуться части финансирования в размере 70 процентов, которую рассчитывали привлечь в виде кредитов.

В августе агентство Moody's сообщило, что строительство трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» может быть задержано из-за антироссийских санкций США.

В июне главы энергетических ведомств стран ЕС не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2»

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Партнерами «Газпрома» выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.