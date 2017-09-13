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Схему финансирования «Северного потока-2» пересмотрят из-за санкций

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Европейские партнеры «Газпрома» по «Северному потоку-2», вероятно, будут вынуждены пересмотреть схему финансирования проекта из-за санкций США. Об этом заявил президент Российско-германской внешнеторговой палаты, глава нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, передает ТАСС.

«Конечно, в проекте "Северный поток-2" нам, видимо, придется пересматривать ситуацию по финансированию, но обязательства довести проект до конца сохраняются», — сказал он.

Зеле пояснил, что пересмотр коснется части финансирования в размере 70 процентов, которую рассчитывали привлечь в виде кредитов. «Вот эту часть в таких масштабах нам, видимо, выполнить не удастся. Но менеджмент проекта, очевидно, сейчас будет искать другие возможности для финансирования», — отметил менеджер.

По его словам, европейским партнерам российского газового холдинга, в частности, необходимо будет проверить соблюдение требований агентств экспортного финансирования, а также оценить влияние санкций на проект.

Зеле подчеркнул, что, вероятно, придется активнее работать с российскими и азиатскими банками, чем с европейскими или американскими. Глава OMV добавил, что партнеры в случае необходимости могут использовать и собственный капитал.

В августе агентство Moody's сообщило, что строительство трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» может быть задержано из-за антироссийских санкций США.

В июне главы энергетических ведомств стран ЕС не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2»

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Партнерами «Газпрома» выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро.

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