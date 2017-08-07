МИД Польши назвал «Северный поток-2» средством шантажа Центральной Европы

«Северный поток-1» и «Северный поток-2» являются политическими проектами, назначение которых — в том, чтобы Россия получила возможность шантажа Центральной Европы. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский.

«Мы не согласны с рядом европейских политиков — немецких и других — что это, прежде всего, бизнес-проект. Нет, это политический проект. И если американская политика будет включать санкции в отношении этого проекта, мы эти санкции будем приветствовать. Потому что это предотвратит осуществление инициативы, которая будет угрожать энергетической стабильности и безопасности нашей части Европы», — отметил он.

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По мнению Ващиковского, идея построить «Северный поток-1» и «Северный поток-2» была направлена против европейской солидарности и энергетической безопасности.

«Это — идея, направленная на то, чтобы обойти Центральную Европу и в будущем создать возможность для РФ шантажировать центральноевропейские страны. Не только Польшу, но и Украину, и другие страны. Поэтому мы против этих проектов. Мы были против "Северного потока-1", и сейчас мы против "Северного потока-2"», — подчеркнул министр.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, до этого его принял Конгресс. Документ, в частности, предусматривает сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Также в законе указано, что Вашингтон будет стремиться помешать строительству «Северного потока-2».

«Северный поток-2» — газопровод из России в ФРГ через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.