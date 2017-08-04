Минэнерго отреагировало на расширение санкций ЕС из-за турбин Siemens

Министерство энергетики России отказалось обсуждать расширение санкций Евросоюза, которые коснулись замглавы ведомства Андрея Черезова и директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгения Грабчака. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает ТАСС.

«Не комментируем», — ответили в пресс-службе министерства на соответствующий запрос.

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Ранее в этот же день ЕС расширил ограничительные меры в отношении России из-за скандала с поставками в Крым турбин немецкого концерна Siemens. В список попали три гражданина России и три компании, «вовлеченные в доставку газовых турбин» на полуостров. В заявлении Евросоюза поясняется, что «создание независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя поддерживает их отделение от Украины».

Среди них оказались замминистра энергетики России Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак. Кроме того, в перечень внесены ОАО «Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт» и его гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также ЗАО «Интеравтоматика».

21 июля Siemens объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств.

Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. Однако в «Технопромэкспорте», бывшем партнере концерна, заявили 28 июля, что официально таких предложений не получали. Представитель госкомпании также отметил, что оборудование было модернизировано российской стороной.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.