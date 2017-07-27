Немцы предложили России выход из ситуации с турбинами Siemens

Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс предложил способ легального решения проблемы с поставкой турбин Siemens в Крым в обход санкций, передает РИА Новости.

«Все еще действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, и я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения», — заявил он.

Хармс добавил, что даже в этом случае России не удастся избежать «определенного негативного эффекта».

Он отметил, что скандал с поставкой оборудования Siemens в Крым негативно скажется на сделках других компаний с Россией. Вместе с тем, возглавляемый им комитет выступает против возможного ухода немецкого концерна из России.

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26 июля послы членов Евросоюза согласовали расширение антироссийских санкций из-за скандала вокруг поставки оборудования немецкого концерна Siemens в Крым, присоединение которого к России в ЕС и США считают незаконным.

21 июля немецкий концерн объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В Siemens утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Компания намерена добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Концерн также готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт.

Кроме того, Siemens заявил о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины — отечественного происхождения.

Восточный комитет германской экономики является учреждением, объединяющим ассоциации немецких предприятий, а также старейшим региональным проектом немецкой экономики. Организация была создана в 1952 году и выполняет функции представителя интересов немецких компаний на рынках России, Белоруссии, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы.