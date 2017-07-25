Дворкович рассказал о влиянии конфликта с Siemens на поставки для госкомпаний

Российские государственные компании не будут испытывать неразрешимых проблем из-за разрыва отношений с немецким концерном Siemens. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

«Там каких-либо критических проблем нет — есть несколько производителей в мире, которые такого типа продукцию производят, многие виды продукции мы начинаем уже и сами производить», — заявил он.

Чиновник отметил, что в случае с Siemens речь не идет о полном отказе от поставок оборудования в Россию, ограничения касаются исключительно компаний с госучастием.

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24 июля министр энергетики России Александр Новак также заявил, что изделия Siemens на российском рынке могут быть замещены продукцией других компаний.

21 июля немецкий концерн объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В Siemens утверждают, что это было сделано в нарушении контрактных обязательств. Компания намерена добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Концерн также объявил о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Из-за поставок турбин на полуостров Siemens могут обвинить в нарушении санкционного режима против российского региона.