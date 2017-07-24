Новак рассказал об альтернативе Siemens в России

Изделия немецкого концерна Siemens на российском рынке могут быть замещены продукцией других компаний. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил министр энергетики Александр Новак, передает РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, какие-то изделия могут быть произведены отечественными компаниями. «Все, что поставляет Siemens, могут поставлять и другие компании. Во многом сейчас в рамках импортозамещения мы сами научились производить соответствующее оборудование», — отметил Новак.

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По его мнению, Siemens не выгодно покидать российский рынок: «У нас нет рисков. Это конкурентный рынок, здесь очень много компаний работает», — заявил министр.

21 июля немецкий концерн объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым всех четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). Сделано это было, говорят в Siemens, в нарушение контрактных обязательств. Компания хочет добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Концерн также объявил о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций.

Из-за поставок турбин на полуостров Siemens могут обвинить в нарушении санкционного режима против российского региона.