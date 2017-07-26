Источник сообщил о нежелании ЕК штрафовать Siemens за турбины для Крыма

Еврокомиссия (ЕК) не собирается штрафовать немецкий концерн Siemens из-за отправки в Крым произведенных компанией турбин. Об этом сообщил ТАСС сообщил источник в институтах Евросоюза в Брюсселе.
«Мы не видим оснований для штрафных санкций против немецкой компании, но рассчитываем, что она сделает выводы из этой ситуации», — заявил источник. По его словам, европейский регулятор ожидает, что компания «в судебном порядке оспорит все допущенные нарушения контракта».
Кроме того, источник сообщил, что ЕС обсуждает возможность в качестве ответной меры внести нескольких российских граждан в черный список из-за ситуации, которую Брюссель считает скандальной.
Ранее, 24 июля, представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявил, что кабмин внимательно наблюдает за ситуацией с турбинами Siemens, а ответные меры пока обсуждаются.
21 июля немецкий концерн объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В Siemens утверждают, что это было сделано в нарушении контрактных обязательств. Компания намерена добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым.
Концерн также объявил о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Из-за поставок турбин на полуостров Siemens могут обвинить в нарушении санкционного режима против российского региона.