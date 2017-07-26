Послы ЕС одобрили расширение антироссийских санкций из-за ситуации с Siemens

Послы 28 стран — членов Евросоюза согласовали расширение антироссийских санкций из-за скандала вокруг немецкого концерна Siemens. Об этом ТАСС в среду, 26 июля, сообщил дипломатический источник в Совете ЕС.

По его словам, ограничения затронут четыре физических лица и три компании.

Ранее 26 июля источник агентства в Брюсселе сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией Еврокомиссия не станет штрафовать Siemens.

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21 июля немецкий концерн объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В Siemens утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Компания намерена добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Концерн также готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт.

Кроме того, Siemens заявил о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций.

11 июля концерн подал иск к «Технопромэкспорту» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех»). В Siemens полагают, что на представителях именно этой компании лежит ответственность за поставки турбин на полуостров. В Москве между тем настаивают, что машины — отечественного происхождения.

