Постпред России допустил пересмотр санкционной политики ЕС из-за ограничений США

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что неодобрение Брюсселем новых антироссийских санкций Вашингтона может привести к пересмотру ситуации с европейскими ограничениями. Такое мнение он выразил в пятницу, 4 августа, в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

«Может, я выскажусь чересчур оптимистично, но, может быть, это подтолкнет европейцев к пересмотру собственной санкционной политики», — предположил постпред. Он отметил, что потенциальный ущерб для ЕС от новых мер достаточно велик.

Чижов напомнил, что и в Берлине, и в Париже санкции «расценили как нарушение международного права». «На этом берегу Атлантики стали задумываться, во-первых, над эффективностью, сомнения в которой звучат все громче, а, во-вторых, над оправданностью санкционного давления на Россию», — приводит его слова «Интерфакс».

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Заявление Чижова прозвучало на фоне того, что 4 августа Евросоюз расширил ограничения в отношении Москвы из-за скандала вокруг немецкого концерна Siemens. Стоп-лист пополнили три физических лица (включая замминистра энергетики России Андрея Черезова) и три компании.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, до этого его принял сенат Конгресса. Документ, в частности, предусматривает сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Кроме того, в законе указано, что Вашингтон будет стремиться помешать строительству «Северного потока-2».