В Еврокомиссии рассказали об опасности «Северного потока-2»

В Еврокомиссии объяснили, в чем заключается для ЕС опасность расширения «Северного потока». Об этом заявил в Европарламенте в четверг, 14 сентября, член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете, передает «Интерфакс».

По словам Кантье, «Северный поток-2» может иметь негативные последствия для других газовых коридоров, именно поэтому мандат Совета ЕС включает вопрос потенциального влияния этого газопровода на другие источники газоснабжения, в частности через Украину, которую в ЕС считают «зоной надежного транзита».

«Проблема в том, что если бы мы могли напрямую применять европейское законодательство, мы бы это сделали, но наше законодательство проблематично в этом отношении. Поэтому было решено предпринять два действия», — сказал он.

Еврокомиссар пояснил, что речь идет о получении у Совета ЕС мандата на переговоры с Россией, а также о внесении изменений в европейское законодательство «таким образом, чтобы это больше не повторилось».

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13 сентября президент Российско-германской внешнеторговой палаты, глава нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил о вероятном пересмотре схемы финансирования «Северного потока-2» из-за санкций США. Зеле пояснил, что пересмотр коснется части финансирования в размере 70 процентов, которую рассчитывали привлечь в виде кредитов.

В июне главы энергетических ведомств стран ЕС не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2»

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Партнерами «Газпрома» выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.