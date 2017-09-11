«Северный поток» остановлен на ремонт

Прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» остановлена утром в понедельник, 11 сентября, на ежегодное плановое обслуживание, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные газотранспортных операторов.

Давление в трубе начало падать с 5:00 по мск, к 7:00 прокачка прекратилась. Работы будут проводиться на приемном терминале в Грайфсвальде, а также на компрессорной станции «Раделанд» газопровода Opal (сухопутное продолжение «Северного потока»). Ремонт продлится до 22 сентября.

«Эти плановые работы по ежегодному техобслуживанию являются важной частью долгосрочной стратегии компании Nord Stream AG по управлению целостностью трубопровода с целью обеспечения безопасной и стабильной транспортировки природного газа по морской газотранспортной системе», — сообщила агентству в компания Nord Stream AG. И добавили, что технические работы включают ежегодное обслуживание механических компонентов и тестирование систем автоматики.

В начале августа 2017 года международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что строительство трубопроводов «Северный поток-2», также как и другого газотранспортного проекта «Турецкий поток», может быть задержано из-за антироссийских санкций Соединенных штатов.

В настоящее время Россия обсуждает с европейскими партнерами расширение газопровода «Северный поток». Проект предполагает строительство еще двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Ряд стран, включая США, выступают против расширения газопровода.