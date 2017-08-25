В Чехии понадеялись на сохранение транзита российского газа через Украину

Сохранение транзита российского газа через Украину необходимо для энергетической безопасности Европы. Об этом в пятницу, 25 августа, заявил посол Чехии в России Владимир Ремек, сообщает РИА Новости.

Важно, чтобы прошла настоящая диверсификация энергетических путей, а не просто замена одного на второй, подчеркнул он. «Говоря про "Северный поток-2", Чехия тоже настаивает на том, чтобы проект не был реализован вопреки европейскому законодательству», — добавил он. Законодательные вопросы этого проекта сейчас обсуждаются в ЕС, напомнил Ремек.

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10 августа международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что строительство трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» может быть задержано из-за антироссийских санкций США.

В июне главы энергетических ведомств стран ЕС не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2»

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком».