В Дании нашли новые основания для блокировки «Северного потока-2»

Правительство Дании разработало поправки в законодательство, расширяющие перечень оснований для блокировки проекта «Северный поток-2», передает Reuters.

В настоящее время запрет строительства новых ниток газопровода в территориальных водах этой страны возможен только по экологическим соображениям. Кабмин предложил дополнить этот список пунктами о национальной безопасности и внешней политике.

«Мы хотим, чтобы у нас была возможность сказать да или нет, руководствуясь соображениями нашей безопасности», — пояснил агентству министр энергетики и климата Ларс Кристиан Лиллехолт. Следующим этапом, по словам чиновников, станет проведение переговоров по этому поводу с другими странами.

В начале апреля оператор проекта «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — подал заявку на строительство в территориальных водах Германии.

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Nord Stream 2 также опубликовала отчет об оценке воздействий на окружающую среду. Документ направлен госорганам России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце марта стало известно, что Евросоюз решил отказаться от попыток помешать строительству трубопровода «Северный поток-2» и предлагал провести переговоры с Москвой по этому вопросу. Главным препятствием на пути строительства газопровода остается Варшава. Польский антимонопольный регулятор UOKiK несколько раз откладывал рассмотрение ходатайства о выдаче разрешения на создание совместного предприятия Nord Stream 2 AG для реализации проекта.

Соглашение акционеров «Северного потока-2» о строительстве третьей и четвертой ниток газопровода было подписано в начале сентября прошлого года «Газпромом», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie.