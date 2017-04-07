Глава немецкой Wintershall оценил влияние Польши на «Северный поток-2»

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен заявил, что Польше не удалось помешать реализации проекта «Северный поток-2». Об этом сказал в интервью изданию Handelsblatt.

Мерен подчеркнул, что Wintershall и другие западные партнеры работают над тем, чтобы поддержать проект финансово. По его словам, «заказ на трубы дан, мощности для прокладки обеспечены». Усилия же Варшавы привели к тому, что «Северный поток-2» получился проектом только с одним русским партнером.

Глава Wintershall убежден, что страны ЕС должны учитывать собственные интересы. «Польша и Украина беспокоятся, что они получат меньшие транзитные пошлины. Но мы не можем принимать это во внимание. В основном мы транспортируем газ по самому прямому и выгодному пути из Сибири потребителям в северо-западной Европе… Это не взнос в укрепление бюджета третьих стран», — подчеркнул он.

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6 апреля стало известно, что компания-оператор газопровода «Северный поток-2» подала заявку на строительство в территориальных водах Германии. Документы на возведение и эксплуатацию 85-километрового участка будут доступны для общественных консультаций с 18 апреля. Полную документацию обнародуют до 17 мая.

В конце марта стало известно, что Евросоюз решил отказаться от попыток помешать строительству газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря и предлагал провести переговоры с Москвой по этому вопросу. Также появилась информация, что Еврокомиссия направила членам ЕС документ, в котором предложила обсудить проект строительства газопровода в правовом поле и начать переговоры по согласованию работ.

В июне 2016-го сообщалось, что Германия активизировала усилия по созданию политических условий в Евросоюзе для реализации «Северного потока-2». Соглашение акционеров о строительстве третьей и четвертой ниток газопровода было подписано в начале сентября прошлого года «Газпромом», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie.