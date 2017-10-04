«Газпром» объяснил попытки ЕС помешать прокладке «Северного потока-2»

Попытки помешать строительству газопровода «Северный поток-2» обусловлены политическими целями, связанными с Украиной. Об этом в среду, 4 октября, заявил зампред «Газпрома» Александр Медведев, сообщает РИА Новости.

По его словам, попытки распространить третий энергетический пакет Евросоюза на «Северный поток-2» не прекращаются, хотя юридический департамент ЕС дал однозначно отрицательное заключение применимости этих законодательных актов к трубопроводу. «За этим стоит одна простая политическая цель — разыгрывать украинскую карту», — сказал Медведев.

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«Газпром» при выборе маршрута транспортировки газа руководствуется экономическими принципами, добавил он.

28 сентября посол Швеции в России Петер Эриксон заявил, что юридических оснований для блокировки проекта «Северный поток-2» у Стокгольма нет.

В июне главы энергетических ведомств стран ЕС не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Ряд европейских стран выступают против нового трубопровода, полагая, что он угрожает энергетической безопасности ЕС.

Третий энергетический пакет направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа в ЕС. Он включает законодательные акты, ограничивающие для вертикально интегрированных компаний на право владения и управления энерготранспортными сетями со стороны. Еврокомиссия добивается раздела бизнеса по продаже и транспортировке газа.