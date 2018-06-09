Постсоветские республики пожалуются США на Россию

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в конце июня совершит визит в Вашингтон, где вместе с представителями ряда других государств обсудит недопущение строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в субботу, 9 июня, передает «Интерфакс».

«27 июня (...) у нас будет встреча со спикером [Палаты представителей Конгресса США Полом] Райаном, со спикерами Грузии, Молдовы, Литвы, надеюсь, Польши. Одной из тем нашего обсуждения будет вопрос недопущения реализации проекта "Северный поток-2"», — рассказал Парубий.

Материалы по теме Трубу шатали Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки

По его мнению, газопровод является «одним из методов агрессии России». «[Это] один из методов политического шантажа против всего цивилизованного мира», — цитирует Парубия УНН.

Спикер Рады пожалел, что «не все европейские политики понимают угрозы от этого российского проекта». «Но все наши государства в то или иное время испытали на себе энергетический шантаж России, мы четко знаем и понимаем, что это вопрос не экономический, это исключительно политический агрессивный проект России», — заявил он.

8 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровода «Северный поток-2» не будет. «Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить, потому что это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать с Украины почти три миллиарда долларов», — сказал украинский лидер.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года. Строительство началось в Германии в начале мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!