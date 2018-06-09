Порошенко заглянул в будущее и не увидел там «Северный поток-2»

Газопровода «Северный поток-2» не будет, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает издание Gordon.

«Я считаю, что "Северный поток-2" не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить, потому что это абсолютно политикантский проект, который направлен против Украины, не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать с Украины почти три миллиарда долларов», — сказал он.

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Эквивалентную сумму Украина тратит на оборону, подчеркнул Порошенко. «Вам понятно, зачем он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы Украину оставить без денег на финансирование обороны», — отметил президент.

7 июня строительство газопровода в своей экономической зоне Балтийского моря одобрила Швеция. Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию нового трубопровода на немецкой территории в марте. Финляндия разрешила использовать свою исключительную экономическую зону для прокладки нового трубопровода 12 апреля. Также ожидается разрешение Дании.

30 мая президент России Владимир Путин заявил, что готов сохранить некоторые объемы транзита газа через Украину. «Сколько будет по нему поставляться — вопрос, сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит, — тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы», — сказал он.

Газопровод «Северный поток-2» должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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