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Трамп захотел секретности в беседе с Путиным

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Президент США Дональд Трамп хочет провести конфиденциальную беседу с российским президентом Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки, который состоится 16 июля. Об этом сообщает CNN.

Источник, знакомый с ходом подготовки саммита, заявил, что Трамп встретится с Путиным лично, прежде чем позволить другим членам делегаций присоединиться к обсуждению вопросов с российским лидером.

Американский президент утверждал перед переговорами в Сингапуре, что хочет «оценить химию» с Ким Чен Ыном. Трамп уже знаком с особенностями общения с Путиным, но ему требуется больше времени для установления отношений как глав государств, передает источник.

Ранее, 12 июня, во время саммита в Сингапуре американский президент и северокорейский диктатор Ким Чен Ын беседовали около часа только в присутствии их переводчиков. Выйдя к журналистам, Трамп заявил, что переговоры были «очень, очень хорошими».

Встреча лидеров США и России состоится 16 июля в Хельсинки. Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным конфликты в Сирии и на Украине, «вмешательство» Москвы в американские выборы и другие вопросы.

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