Россия отказала США в исполнении желаний в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нереалистичным уход Ирана из Сирии, как того требуют США. Его слова в среду, 4 июля, приводит «Интерфакс».

По мнению Лаврова, такой подход слишком упрощен. «Это проецируется не только на Сирию, но и на весь регион. Иран, мол, должен отовсюду уйти, замкнуться в своих границах, и тогда везде наступит мир. Понятно, что это абсолютно нереалистично», — сказал глава дипломатического ведомства.

Он также отметил, что решить проблемы на Ближнем Востоке без участия ключевых стран региона невозможно.

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1 июля стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут во время готовящейся встречи 16 июля в Хельсинки договориться, в том числе, о выводе иранских войск из Сирии. В Кремле такую возможность не прокомментировали.

Иран вместе с Россией и Турцией является страной-гарантом сирийского мирного урегулирования. В октябре 2017 года сообщалось, что после освобождения Ракки, считавшейся столицей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), одной из важнейших задач Вашингтона является недопущение возвращения восточной Сирии под контроль Дамаска или Ирана.

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