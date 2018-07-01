Советник Трампа рассказал о значимой договоренности с Россией

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут во время встречи договориться в том числе о выводе иранских войск из Сирии. Об этом рассказал помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CBS News.

«Посмотрим, что будет, когда они встретятся. Есть возможности для проведения более масштабных переговоров по оказанию помощи в выводе иранских войск из Сирии и возвращении их в Иран. Это станет значительным шагом вперед», — заявил он.

По словам Болтона, в регионе стратегическая проблема — это не президент Сирии Башар Асад, а именно Иран.Он отметил, что опасения вызывает растущее присутствие сил Тегерана в соседних странах. «Это не просто их продолжающаяся программа по разработке ядерного оружия, это их сильная поддержка международного терроризма», — считает он.

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Помощник Трампа добавил, что Москва может стать партнером Вашингтона в этой ситуации, ведь «русские всегда говорят нам, что хотят сотрудничать в вопросе борьбы с международным терроризмом».

Болтон также рассказал, что во время его встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсуждалась тема Крыма.

Встреча лидеров США и России состоится 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что встреча займет несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет. Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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