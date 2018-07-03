Песков прокомментировал просьбу Болтона к Путину повлиять на Иран

Кремль не комментирует сообщения СМИ о том, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вывод войск Ирана из Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 3 июля, передает ТАСС.

«Мы сообщили все, что полагали необходимым сообщить по итогам встречи Путина с Болтоном, больше нам добавить нечего в настоящий момент», — сказал Песков.

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Так от отреагировал на просьбу журналиста прокомментировать публикации о том, что Болтон просил Путина повлиять на Иран.

1 июля Джон Болтон в интервью CBS News заявил, что лидеры стран в ходе предстоящих переговоров могут договориться о выводе иранских войск из Сирии. Он выразил надежду на то, что Москва займет сторону Вашингтона в данном вопросе, так как, по его словам, в регионе стратегическая проблема — это не президент Сирии Башар Асад, а Иран.

Встреча президентов США и России запланирована на 16 июля в Хельсинки. Российские дипломаты считают, что эти переговоры будут иметь важное значение для международной обстановки.

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