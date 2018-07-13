В Кремле прокомментировали «соперничество» Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп является для российского лидера Владимира Путина в первую очередь визави на предстоящих переговорах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского президента о конкуренции с Путиным. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 13 июля.

Песков также отметил, что по итогам переговоров двух лидеров совместное коммюнике не планируется, так как оно не является обязательным атрибутом подобных встреч. «Заявления будут сделаны непосредственно двумя президентами по итогам саммита», — добавил он.

В четверг, 12 июля, на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что рассчитывает, что Путин когда-нибудь станет его другом. Он подчеркнул, что сейчас это невозможно, потому что они очень плохо друг друга знают.

Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. Стороны обсудят двусторонние отношения, а также вопросы сирийского и украинского урегулирования. Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам.

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