Мэй понадеялась на встречу Трампа с Путиным

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила надежду, что встреча глав российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поможет выстроить конструктивный диалог с Москвой. По ее словам, это является основной долгосрочной целью Лондона, несмотря на российскую агрессию, пишет The Guardian.

«Я приветствую встречу президента Трампа и президента Путина потому, что открытая коммуникация между США и Россией — ключевой момент в снижении риска конфронтации», — сказала она во время саммита НАТО, проходящего в Брюсселе 11-12 июля.

Мэй также попросила Трампа обсудить с российским лидером агрессию в отношении Запада, в том числе произошедшее в британском Солсбери отравление нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а затем еще двух британцев в соседнем городе.

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В то же время отмечается, что британские министры обеспокоены встречей Путина и Трампа, которая пройдет сразу после первого официального визита хозяина Белого дома в Великобританию 13 июля. Они опасаются, что она нанесет вред интересам НАТО или осложнит ситуацию у восточных границ Европы.

Лидеры России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.

Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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