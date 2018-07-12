В США назвали Трампа российским шпионом с 1987 года

Американский журнал New York Magazine в преддверии встречи лидеров США и России опубликовал статью с теорией, согласно которой Дональд Трамп с 1987 года является российским шпионом. Автор материала Джонатан Чейт называет переговоры Владимира Путина с Трампом сговором главы российской разведки с его проводником.

Журналист считает, что политический прорыв американского лидера произошел в 1987 году и приводит события, предшествовавшие этому времени. В расследовании говорится, что возглавляемый Михаилом Горбачевым СССР начал приоткрывать границы и привлекать инвесторов — тогда и появился Трамп.

В 1986 году он встретился в Нью-Йорке с советским послом Юрием Дубининым, а в июле 1987 года посетил Москву. «Из Москвы Трамп вернулся с политическими амбициями», — говорится в материале.

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Чейт отмечает, что затем каждая страна шла своим путем, однако в 1999 году к власти пришел Владимир Путин. По мнению журналиста, с тех пор Россия планировала сделать Трампа президентом США. «Русские тайно поддерживают союзных политиков за границей. Путин, естественно, считает, что разведывательная работа является центральной для внешней политики», — пишет Чейт.

По словам журналиста, то, что Трамп собирается встретиться в частном порядке с Владимиром Путиным в конце этого месяца, делает сговор очевидным, и недопустимо рассматривать эту встречу лишь как площадку для переговоров лидеров двух стран.

Издание The Washington Post раскритиковало теорию Джонатана Чейта. В материале говорится, что Трамп мог сотрудничать с Россией во время президентской кампании 2016 года, однако доказательств длительного сговора нет.

Джонатан Чейт — американский журналист, колумнист New York Magazine. В своих материалах он часто критикует консервативную партию. Одним из самых обсуждаемых материалов журналиста стала статья под названием «Ненависть к Бушу».

Лидеры России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.

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