На встрече Путина и Трампа нажились

На акциях российских топливно-энергетических компаний, которые дорожают перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, больше всех зарабатывают Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на показатели индекса Billionaires Index, который ежедневно отслеживает состояние богатейших людей мира.

За неделю перед встречей глав двух стран больше других выросли капиталы трех российских миллиардеров, которым принадлежат топливно-энергетические компании. Ими стали председатель правления «Новатэка» и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, совладелец «Новатэка» через подконтрольную Volga Group Геннадий Тимченко, а также президент и основной акционер компании «Лукойл» ​Вагит Алекперов.

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В частности, состояние Михельсона и Тимченко на этой неделе максимально увеличилось. У Михельсона оно достигло 19,9 миллиарда долларов, у Тимченко — 13,4 миллиарда. У третьего разбогатевшего миллиардера — Алекперова — с начала года состояние увеличилось с 2,5 до 15,1 миллиарда.

Лидеры России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.

Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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