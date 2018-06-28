Соратника Трампа уличили в получении денег от российского олигарха

Компания, подконтрольная экс-руководителю предвыборного штаба президента США Полу Манафорту и его супруге, получила кредит на 10 миллионов долларов от российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, об этом стало известно из письменных показаний агента ФБР, которые были направлены в июле 2017 года в суд вместе с запросом на проведение обыска в квартире Манафорта в штате Вирджиния.

В судебных документах также уточняется, что Дерипаска оказывал финансовую поддержку консалтинговым проектам Манафорта на Украине в 2005-2006 годах.

В марте 2017 года Associated Press сообщило, что Манафорт получил не менее 50 миллионов долларов от Дерипаски за продвижение интересов президента России Владимира Путина. Предприниматель назвал эту информацию ложной и подал на агентство в суд.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, а также уклонялся от уплаты налогов. Кроме того, его подозревают в отмывании денег и заговоре против США.

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