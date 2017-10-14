Раскрыты механизмы финансирования штаба Трампа российским бизнесом

Глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил от российского бизнесмена Олега Дерипаски 60 миллионов долларов через офшоры под видом кредитов, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на данные сделок на Гонконгской фондовой бирже.

Компания Дерипаски Oguster Management (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) выдала кредит на сумму 26 миллионов долларов компании Yiakora Ventures, связанной с Манафортом, говорится в расследовании NBC. Деньги выдавались в форме займа, погашаемого по требованию, указывает канал.

«Согласно финансовым документам, составленным на Каймановых островах и на Кипре, с учетом кредита объем деловых операций между ними в течение последнего десятилетия достигает 60 миллионов долларов», — говорится в материале канала.

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​Журналисты также обнаружили, что Oguster Management выдал 7 миллионов долларов кредита без залогов и поручителей другой подконтрольной Манафорту компании — LOAV Advisers Ltd. Была ли выплачена какая-либо сумма, неизвестно.

Остальные средства — около 27 миллионов долларов — поступили на счет третьей аффилированной с Манафортом фирмы Jesand LLC, зарегистрированной в американском штате Делавэр. Канал отмечает, что название компании созвучно с именами дочерей главы избирательного штаба — Джессики и Андреа. По информации NBC, в 2007 году Jesand LLC была использована для покупки кондоминиума за 2,5 миллиона долларов в Нью-Йорке. Эта собственность стала залогом для отдельного кредита в размере миллиона долларов

Представитель Дерипаски расследование NBC комментировать не стал, передает «Интерфакс».

Дерипаска судится с рядом крупных американских СМИ. В частности, в мае он потребовал опровержения от агентства Associated Press. Бизнесмен утверждает, что из материала агентства следовало, что он неким образом связан с предполагаемыми преступными деяниями и нарушениями президентской избирательной кампании Дональда Трампа. «У Associated Press нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений», — говорилось в исковом заявлении.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.