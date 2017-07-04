Агентство Associated Press попросило отменить иск Дерипаски

Информационное агентство Associated Press (AP) подало в суд Вашингтона ходатайство об отмене иска российского предпринимателя Олега Дерипаски. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте AP в понедельник, 3 июля.

Агентство заявляет, что в заметке, суть которой оспаривает Дерипаска, не содержится клеветы в его отношении. Мотивом же подачи иска в суд россиянином стали его неправильные выводы из публикации, а не информация, содержащаяся в ней, утверждает Associated Press.

AP указывает, что такая «публичная персона, как Дерипаска», должна ссылаться на факты, чтобы доказать, что в материале агентства действительно был злой умысел.

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего

Предприниматель подал в суд на AP в мае. По утверждению его адвокатов, один из материалов агентства написан таким образом, что по его прочтению создается ложное представление о коммерческих сделках Дерипаски в период с 2005 по 2009 год.

В частности, может сложиться мнение, что российский бизнесмен неким образом связан с предполагаемыми преступными деяниями и нарушениями избирательной кампании кандидата в президенты Дональда Трампа. По утверждению журналистов агентства, экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт якобы «тайно работал» на Дерипаску в «интересах президента России Владимира Путина».