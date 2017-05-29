Дерипаска прокомментировал статью в NYT о планах заключить сделку с США

Президент российской алюминиевой компании «Русал» Олег Дерипаска опроверг информацию The New York Times (NYT) о том, что он предложил предоставить США сведения о вмешательстве России в американские выборы в обмен на полный иммунитет. Заявление бизнесмена имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу "помочь" демократически избранным комитетам Конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину», — пояснил бизнесмен.

Дерипаска отметил, что у него есть доказательства, но они «свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России». Иммунитет, по словам президента «Русала», никогда не являлся условием предоставления им соответствующей информации и документов. Миллиардер добавил, что может сотрудничать только в том случае, если прекратится распространение клеветы и прочих атак на него со стороны американского правительства.

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В статье NYT от 26 мая утверждается, что Дерипаска предложил сотрудничество комитету по разведке сената Конгресса США в обмен на иммунитет. О сделал это якобы из-за проблем со въездом в Соединенные Штаты, которые отказывают ему в выдаче бизнес-визы. По данным газеты, российский миллиардер, замеченный в связях с Полом Манафортом, бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, предлагал предоставить информацию о вмешательстве Москвы в выборы президента США в прошлом году, но в Конгрессе не согласились на выдвинутые условия.

Также издание отмечает, что Дерипаска, чье состояние оценивается в 5,3 миллиарда долларов, через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию владеет двумя таунхаусами на Манхэттене общей стоимостью 47 миллионов долларов. Помимо этого, в 2014 году он приобрел 50-процентную долю в крупнейшей в Соединенных Штатах русскоязычной газете «В Новом Свете», указывает NYT.

Как писала The Wall Street Journal, виза, выданная Дерипаске в 2005 году, была заблокирована властями США летом 2006-го. По сведениям газеты, американские правоохранительные органы, подозревающие бизнесмена в связях с организованной преступностью, не поверили в честность его слов по поводу прошлых дел. Сам миллиардер отвергает все обвинения в связях с криминалом.