Мир
 
Последние новости
Всех застрявших в пещере в Таиланде спасли
Россия завалит Запад кокошниками
Извращенец прикинулся слепым и схватил продавщицу за грудь
США нашли в России «убийцу» F-35
Прокуратура проанализировала слова Собчак об «украинском» Крыме
Владелец клуба высказался о конфликте девушки-трансгендера с охраной
Дзагоев назвал трагедией вылет сборной России с чемпионата мира
Вторая московская фан-зона осталась без футбола  
Украинские болельщики устроили массовый набег на ФИФА
Новости партнеров

Трамп назвал Путина соперником

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина соперником. Об этом сообщает Reuters.

Вопрос, является ли президент России врагом или другом, Трампу задали перед тем, как он отправился в Европу на саммит НАТО, а затем и на встречу с Путиным. «Не могу сейчас сказать, он — соперник», — ответил американский лидер.

Ранее 10 июля Трамп назвал «глупыми» своих советников, которые рекомендовали ему не звонить российскому коллеге.

До этого Путин хвалил американского лидера за то, что тот исполняет обещания, данные в ходе предвыборной кампании.

Главы России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы и другом.

Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп пожаловался Путину на своих «глупых» советников
Путин похвалил Трампа
Путин поделился шуткой про себя и Трампа
Названа дата встречи Путина и Трампа
Другие материалы рубрики
Мир00:0114 июня
Эрнесто Че Гевара

Красный зверь

Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
14:25Сегодня

Евросоюз попросил Трампа помолчать

13:18Сегодня

Сирийцы прогнали террористов и через восемь месяцев нашли их оружие

14:00Сегодня

Всех застрявших в пещере в Таиланде спасли

Мир00:0121 мая
Яир Нетаньяху

Маленький принц

Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер
13:06Сегодня

В Германии запретили связанную с Эрдоганом группировку рокеров-байкеров

10:33Сегодня

Сенатор из США побывал в России и сравнил ее с мафией

11:33Сегодня

Китай отказался срывать сделку США и Северной Кореи

Мир00:04 5 июля

Демон криминала

Его жизнь круче боевиков. Из тюрьмы он сбежал на вертолете
09:32Сегодня

Вдова нобелевского лауреата вырвалась на свободу после семи лет домашнего ареста

05:00Сегодня

Китаянка облила портрет Си Цзиньпина чернилами и пропала

08:58Сегодня

В США годовалый ребенок добровольно согласился переехать в Гондурас

Россия
Дети подземелья
Здесь жил Михаил Круг. Теперь тут настоящее русское гетто
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Россиянок обвиняют в «шлюховатости». Их преследуют и унижают толпы мужчин
«Мы вмазали его портвейном, потом пивком. Он немного поплыл»
Россияне спаивают иностранцев и пьют сами. Все из-за футбола
В Лобне сдали проблемный долгострой
Грудинин проспорил Жириновскому центнер клубники из-за футболистов
В Кремле оценили отставку Бориса Джонсона
В Якутии и Приморье поддержали закон о пенсиях
Все материалы
Мир
Детей из пещеры в Таиланде спасли
Они просидели в темноте две недели и выжили. Илон Маск не пригодился
Евросоюз попросил Трампа помолчать
Трамп назвал Путина соперником
Всех застрявших в пещере в Таиланде спасли
В Германии запретили связанную с Эрдоганом группировку рокеров-байкеров
Сенатор из США побывал в России и сравнил ее с мафией
Вдова нобелевского лауреата вырвалась на свободу после семи лет домашнего ареста
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоЗа русских и мир
Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины
В Белоруссии начали сбор подписей за запрет георгиевских ленточек
«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»
Россияне бросают все и переезжают в Грузию. Здесь пьют вино и живут не спеша
Захар Прилепин посетовал на нервную жизнь в ДНР
Украинский генпрокурор принял участие в набеге на страницу ФИФА
Захар Прилепин решил уйти из батальона армии ДНР
Порошенко призвал опечатать границу с Россией
Все материалы
Экономика
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
«Альфа-Банк» предложил накопительный счет со ставкой 7 процентов годовых
Украина предложила России ядерную сделку
На плечи россиян ляжет очередной налог
Украина захотела спасти Европу от «Северного потока-2»
Зарплаты россиян перестали расти
Добро пожаловать
Китайцы захватывают Европу. США не против
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав ИваньковПоследний самурай в законе
Он держал в страхе врагов на воле и в тюрьме. О его похождениях ходили легенды
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Руководителя тушения пожара «Зимней вишни» в Кемерове отправили в СИЗО
Укравшего миномет и доспехи бывшего капитана ВМФ посадили на десять лет
Из сейфа в номере элитного отеля на Арбате похитили 22 миллиона рублей
Россиянин побывал в рабстве и получил уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Энергохлам
Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
«Прыгай на его спине, он просто мужик!»
Мужчины унижали женщин веками. С тех пор ничего не изменилось
Рекорд «Роскосмоса» оказался достижением СССР и США полувековой давности
США нашли в России «убийцу» F-35
От Гренландии откололся гигантский айсберг
В США российский «Охотник» назвали выдумкой
Все материалы
Спорт
Большая игра
Чемпионат мира продолжается без России. Борьба за кубок в самом разгаре
Дзагоев назвал трагедией вылет сборной России с чемпионата мира
Украина заплатит за славившего ее хорвата
Провалившего чемпионат мира тренера Аргентины передумали увольнять
Бывший футболист сборной СССР обесценил выступление российской команды
Еще один топ-клуб включился в борьбу за футболиста сборной России
Спасибо, ребята
Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно
Все материалы
Культура
«Снял Лувр, так устраивай оргию»
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
Guns N’ Roses — Not in This Lifetime... Tour «Это взрыв, чистая энергия и наркотик»
Их не было двадцать лет. И вот они возвращаются: Guns N' Roses
Джорджа Клуни сбила машина
Умер звезда «Эскадрильи "Лафайет"» Тэб Хантер
Серебренников назвал причину своего уголовного преследования
Охрана модного питерского клуба задрала юбку 17-летней девушке-трансгендеру
Все материалы
Интернет и СМИ
Ужас в квадрате
Взрослые устраивают виртуальные оргии и взрывают друг друга на глазах у детей
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Дары теней
Они превращают собак в людей, а людей — в богов
Телеведущая раскрыла постыдный секрет «вечной молодости»
Юный британский фанат поел борща, выпил водки и влюбился в Россию
Модератор рассказала о последствиях регулярного просмотра жестких роликов
Отец обнаружил длинный список порно на компьютере и разочаровался в сыне
Все материалы
Ценности
Страшный суд
Почему некрасивые женщины захватили мир
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Сестра Кардашьян избавилась от комплексов и изменила внешность
Стильная жилетка тренера английской сборной спасет больных раком
Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы
Дизайнер-антисемит придумал неожиданный способ носить смартфон
Все материалы
Путешествия
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
Названа лучшая российская гостиница для деловых мероприятий
Взрослым разрешили купаться в Черном море
Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма
Париж стал опаснее для туристов
Все материалы
Из жизни
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Наши старые друзья глисты»
Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
Подставной саудовский принц 30 лет дурачил всех и погорел на любви к свинине
Теленок с двумя головами родился в Бразилии
Огромный тигровый питон сбежал под Варшавой
Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка
Все материалы
Подержанные и ненадежные
Покупки каких моделей машин с пробегом стоит избегать? Проверь свой автомобиль
Битва рамных внедорожников
Большой китаец Haval H9 против японцев Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport
Роскошные пикапы
Если бы Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce выпускали машины для фермеров
Штучные универсалы
Роскошные седаны, которые переделали в эксклюзивные машины для дачи
Представлена спортивная Lada Vesta
В Гудвуде дебютирует первый индийский гиперкар
Дизайн самого маленького кроссовера DS раскрыли на патентных изображениях
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Досвистелись
Спрос на жилье в Москве рухнул. Во всем виноват чемпионат мира
Совсем поехали
Москвичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки
Екатеринбуржец назвал друзьями девять тысяч прописанных в его квартире человек
Москвичи поставили очередной ипотечный рекорд
Молния сожгла квартиру россиян
Все материалы