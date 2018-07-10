Трамп назвал Путина соперником

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина соперником. Об этом сообщает Reuters.

Вопрос, является ли президент России врагом или другом, Трампу задали перед тем, как он отправился в Европу на саммит НАТО, а затем и на встречу с Путиным. «Не могу сейчас сказать, он — соперник», — ответил американский лидер.

Ранее 10 июля Трамп назвал «глупыми» своих советников, которые рекомендовали ему не звонить российскому коллеге.

До этого Путин хвалил американского лидера за то, что тот исполняет обещания, данные в ходе предвыборной кампании.

Главы России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы и другом.

Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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