Путин похвалил Трампа

Президент России Владимир Путин считает, что американский лидер Дональд Трамп исполняет обещания, данные в ходе своей предвыборной кампании. Об этом он рассказал в интервью Сергею Брилеву в рамках программы «Вести в субботу», текст опубликован на сайте Вести.Ru.

По словам главы государства, к решению Вашингтона в целом и Трампа в частности можно относиться по-разному. «Можно критиковать. Действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании», — заявил Путин.

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Он добавил, что одно из них — улучшить российско-американские отношения. «Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке», — добавил президент.

Путин также заявлял, что настроен на конструктивный диалог с Трампом. Он отмечал, что американский лидер — «человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы».

В настоящее время российский лидер находится в Китае. Там он пробудет до 10 июня и примет участие в саммите ШОС в Циндао.

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