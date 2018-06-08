Путин понадеялся на конструктивный диалог с Трампом

Президент России Владимир Путин настроен на конструктивный диалог с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Трамп — человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным», — сказал он.

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Ранее 8 июня газета The Wall Street Journal выяснила, что Путин обратился к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу с просьбой организовать его встречу с американским лидером Дональдом Трампом этим летом. В Белом доме подтвердили, что Австрия довела до сведения Соединенных Штатов намерение принять на своей территории встречу президентов США и России. Американская администрация пока не приняла решение по этому поводу.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков позднее заявил, что российское внешнеполитическое ведомство ведет содержательную подготовку встречи лидеров России и США и что потребность в таком контакте весьма высока с точки зрения запуска процесса нормализации и улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, американская сторона солидарна с этой позицией.

20 марта Трамп позвонил Путину после победы действующего главы государства на выборах. При этом президент США проигнорировал мнение своих помощников, предлагавших не поздравлять Путина с победой.

Первые переговоры президентов состоялись 7 июля 2017 года во время саммита G20.

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