Путин поделился шуткой про себя и Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, какую самую смешную шутку он слышал за последнее время. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24» в четверг, 7 июня.

«Совсем недавно одно из очень известных и популярных изданий в Германии написало, что президент [США Дональд] Трамп толкает Европу "в руки Путина". Учитывая обвинения во "вмешательстве", получается полный бред.», — рассказал глава государства.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. 17 апреля издания The Washington Post и The New York Times получили Пулитцеровскую премию за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Российские власти все обвинения отвергают.

7 июня Владимир Путин в 16-й раз отвечает на вопросы россиян в режиме реального времени. Однако эта прямая линия проходит в измененном формате: в студии нет зрителей, а на связи с президентом — губернаторы и члены правительства.

