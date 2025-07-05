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05:47, 5 июля 2025Мир

В Британии предрекли выход Трампа из сделки по Украине из-за поведения Зеленского

Меркурис: Трамп может выйти из сделки по Украине из-за недовольства Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может выйти из урегулирования украинского конфликта, если глава Украины Владимир Зеленский продолжит «жаловаться» лидерам Европейского союза (ЕС) на попытку Трампа выстроить диалог с Россией. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По мнению эксперта, глава Белого дома либо позволит идти всему своим чередом, и в конечном счете жалобы прекратятся, или же «просто выйдет из сделки по Украине».

Как считает Меркурис, попытки президента Украины найти поддержку против Трампа среди европейских политиков лишь раздражают главу Соединенных Штатов. «Его [Зеленского] постоянные упреки были довольно резкими. И я думаю, что ему стоит усвоить, что они повлияют на его популярность [у Трампа]», — предупредил аналитик.

В заключение эксперт порекомендовал Зеленскому начать следить за словами, иначе ему придется забыть о поддержке Вашингтона.

Ранее Меркурис заявил, что властям Украины во главе с президентом нужно смириться с тем, что Киев не вернет потерянные территории. Аналитик добавил, что невозможность возврата территорий принимают как союзники Киева в Евросоюзе и США, так и сами граждане Украины.

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