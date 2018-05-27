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Трамп раскритиковал расследование дела о «российском вмешательстве»

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Почему 13 рассерженных демократов не расследовали предвыборную кампанию нечестной Хиллари Клинтон, многие преступления, сговор с Россией? Почему ФБР не взяли сервер Национального комитета Демократической партии? Сфабрикованное расследование!», — написал он.

По словам Трампа, расследование «разрушило жизни» тех людей, которые приехали в Вашингтон работать в федеральных учреждениях.

«Кто вернёт молодые и прекрасные жизни, которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией? Они приехали в Вашингтон с горящими глазами и с желанием помочь нашей стране... Они вернулись домой разбитыми в пух и прах!» — заявил американский президент.

В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса США рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Россией во время выборов в США. Согласно документу, доказательств того, что деловые отношения американского президента до начала кампании стали основой для связей с Россией во время самой президентской гонки, нет.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. 17 апреля газеты The Washington Post и The New York Times получили Пулитцеровскую премию за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Российские власти все обвинения отвергают.

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