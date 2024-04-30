Врачи стабилизировали состояние раненного на СВО адвоката Ефремова

Shot: врачи стабилизировали состояние защищавшего Ефремова адвоката

Врачи сумели стабилизировать состояние раненного на СВО адвоката Эльмана Пашаева, который в прошлом защищал актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам жены адвоката Алены Пашаевой, сейчас ее супруг находится в госпитале, врачи не разрешают ему с кем-либо общаться, так как ему нужны силы для восстановления.

Издание отмечает, что бывший защитник актера Михаила Ефремова получил контузию и ранение в ногу, а также множественные осколочные раны мягких тканей.

Ранее стало известно, что Пашаев получил серьезные ранения, находясь под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). По данным друга и помощника адвоката, группа, где находился Пашаев, попала в окружение.

Эльман Пашаев был лишен статуса адвоката в 2020 году. Поводом послужили его высказывания в СМИ, в которых он полностью отрицал вину своего подзащитного Михаила Ефремова. В 2022 году юрист вернул статус, однако спустя несколько дней Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России нашел неустранимые нарушения, которые имелись при получении адвокатской лицензии.