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19:20, 30 апреля 2024Россия

Врачи стабилизировали состояние раненного на СВО адвоката Ефремова

Shot: врачи стабилизировали состояние защищавшего Ефремова адвоката

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Врачи сумели стабилизировать состояние раненного на СВО адвоката Эльмана Пашаева, который в прошлом защищал актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам жены адвоката Алены Пашаевой, сейчас ее супруг находится в госпитале, врачи не разрешают ему с кем-либо общаться, так как ему нужны силы для восстановления.

Издание отмечает, что бывший защитник актера Михаила Ефремова получил контузию и ранение в ногу, а также множественные осколочные раны мягких тканей.

Ранее стало известно, что Пашаев получил серьезные ранения, находясь под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). По данным друга и помощника адвоката, группа, где находился Пашаев, попала в окружение.

Эльман Пашаев был лишен статуса адвоката в 2020 году. Поводом послужили его высказывания в СМИ, в которых он полностью отрицал вину своего подзащитного Михаила Ефремова. В 2022 году юрист вернул статус, однако спустя несколько дней Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России нашел неустранимые нарушения, которые имелись при получении адвокатской лицензии.

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      Екатерина Улитина
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