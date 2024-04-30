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02:41, 30 апреля 2024Россия

Защищавший Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО

Starhit: бывший адвокат Ефремова Пашаев при смерти после ранения под Угледаром
Эльман Пашаев

Эльман Пашаев. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказался при смерти после ранения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Starhit cо ссылкой на близкого друга и помощника Пашаева.

По его словам, группа, в которой находился экс-защитник Ефремова, попала под обстрел под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР).

«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — сказал друг адвоката.

Помощник Пашаева добавил, что группа ждет эвакуации в крайне сложной обстановке. Врачу удалось приостановить кровь, он помогает раненым.

Пашаева лишили статуса адвоката в 2020 году из-за высказываний в СМИ. Юрист избрал стратегию отрицания вины, пытаясь доказать, что актера Михаила Ефремова не было за рулем его собственного автомобиля в момент смертельного ДТП в Москве. Актер рассказывал, что Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. Он отметил, что его бывший защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели актера за рулем внедорожника. В результате Ефремов был осужден на 7,5 года лишения свободы.

10 сентября 2022 года Пашаев вернул себе статус адвоката. Через пять дней Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России установил наличие неустранимых нарушений при получении Пашаевым статуса адвоката.

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      Марина Совина
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