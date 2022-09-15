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Новость о повторном лишении Пашаева статуса адвоката удалили

ФПА удалила с официального сайта новость о лишении статуса адвоката Эльмана Пашаева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ удалила с официального сайта новость о повторном лишении статуса адвоката Эльмана Пашаева. При переходе по ссылке высвечивается сообщение о несуществующей странице.

Ранее в сообщении говорилось, что на заседании в Махачкале совет ФПА принял решение, аннулирующее статус адвоката Пашаева. Сейчас же на сайте осталась новость, что совет ФПА «констатировал наличие неустранимых нарушений при получении Пашаевым статуса адвоката».

10 сентября Пашаев вернул себе статус адвоката. Сам юрист рассказал, что прошел тестирование еще в конце июня, а на то, чтобы ответить на 70 вопросов, у него ушло 12 минут. Он добавил, что члены комиссии проголосовали единогласно за возвращение его в ряды защитников.

Пашаева лишили статуса адвоката в 2020 году из-за высказываний в СМИ. Юрист избрал стратегию отрицания вины, пытаясь доказать, что актера Михаила Ефремова не было за рулем его собственного автомобиля в момент смертельного ДТП в Москве. Актер рассказывал, что Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. Он отметил, что его бывший защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели актера за рулем внедорожника. В результате Ефремов был осужден на 7,5 года лишения свободы.

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Марина Совина
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