Защищавший Ефремова Пашаев снова лишился статуса адвоката

Юрист Эльман Пашаев лишился статуса адвоката через пять дней после его получения

Юрист Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова в деле о ДТП, вновь лишился статус адвоката. Об этом сообщается на сайте Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

Уточняется, что Совет ФПА России установил наличие неустранимых нарушений при получении Пашаевым статуса адвоката. Это произошло через пять дней после того, как правозащитник заявил о возвращении статуса. Как рассказывал Пашаев, он прошел тестирование еще в конце июня, а на то, чтобы ответить на 70 вопросов, у него ушло 12 минут.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

Пашаева лишили статуса адвоката за нарушения в ходе защиты Ефремова. По словам актера, Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. Он отметил, что его бывший защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели актера за рулем внедорожника.