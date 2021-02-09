Ефремов рассказал о предложении Пашаева «купить свидетелей» для суда

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, рассказал, что ныне лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам Ефремова, его бывший защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели актера за рулем внедорожника.

По данным Mash, такие показания актер дал во время допроса.

После этого сообщения Пашаев заявил, что актер вряд ли давал такие показания. «Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник», — объяснил он. По словам Пашаева, Ефремов вообще не мог знать о подкупе, потому что «сидел под домашним арестом».

Ранее сообщалось, что Ефремов пробудет в московском изоляторе два месяца. Ему предстоит принять участие в следственных действиях. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет об очной ставке по делу о ложных показаниях в рамках процесса о смертельном ДТП. Актер проходит по делу как свидетель.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных адвокатом Эльманом Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.