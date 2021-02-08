Ефремов подал жалобу на свой приговор

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, подал жалобу на свой приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.

По его словам, члены комиссии посетили актера в следственном изоляторе «Водник», и Ефремов сообщил им, что подал кассационную жалобу на приговор.

Ранее сообщалось, что актер снова помещен в московский следственный изолятор «Водник», где он находился до отправки в белгородскую колонию. Его привезли в Москву для участия в следственных действиях по делу о ложных показаниях.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.