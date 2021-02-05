Раскрыта причина перевода Ефремова в Москву

Во ФСИН раскрыли причину перевода актера Михаила Ефремова из колонии в Белгородской области, где он отбывал наказание за смертельное ДТП, в столицу. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что осужденного этапировали в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, у следствия возникла необходимость в очной ставке с участием Ефремова по делу о ложных показаниях в рамках процесса о смертельном ДТП.

Ранее на допрос по делу о лжесвидетелях вызывали бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева.

МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

5 февраля стало известно, что в Москву привезли и самого Ефремова.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.