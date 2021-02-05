Актера Михаила Ефремова привезут в Москву из колонии в Белгородской области, где он отбывал наказание за смертельное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник.

По его словам, осужденного перевезли из колонии в Алексеевке в СИЗО-3 Белгорода. Ночью артиста этапируют в Москву.

Возможно, его везут в столицу для участия в рассмотрении кассационной жалобы на приговор.

О ее подаче сообщил 29 января адвокат Петр Хархорин. По его словам, поскольку уже урегулированы все претензии потерпевшей стороны, у Ефремова есть шанс на сокращение срока. Однако содержание жалобы адвокат приводить не стал, отметив, что в ней оцениваются сложившаяся ситуация и суровость наказания за преступление, совершенное по неосторожности.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.