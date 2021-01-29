Приговор Ефремова решили обжаловать

Защита осужденного за смертельное ДТП на семь с половиной лет актера Михаила Ефремова решила обжаловать приговор в кассационной инстанции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, поскольку уже урегулированы все претензии потерпевшей стороны, у артиста есть шанс на сокращение срока. Адвокат Петр Хархорин посетил Ефремова в колонии для уточнения позиции и подготовки кассационной жалобы на приговор.

По словам защитника, его клиент не сильно выделяется среди других заключенных. «Тем не менее все равно чувствуется некоторое уважение и интерес со стороны простых сотрудников колонии», — сказал Хархорин.

Он считает, что сейчас актер — совершенно другой человек. Адвокат пояснил, что тогда перед ним был совершенно потерянный человек, а теперь же это здравомыслящий, «реальный человек». Защитник также отметил, что осужденный ведет себя хорошо, не получил от администрации ни одного взыскания.

В среду, 27 января, Ефремов подписал составленную юристом жалобу. Однако содержание жалобы адвокат приводить не стал, отметив, что в ней оцениваются сложившаяся ситуация и суровость наказания за преступление, совершенное по неосторожности.

Ранее сообщалось, что Ефремов устроился работать в пошивочный цех и сравнил себя с Зевсом. Актер относится к новой специальности с юмором и шутит, что в цехе он играет роль Зевса — мечет молнии, правда, в одежду. Большую часть свободного времени он по-прежнему посвящает чтению.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.