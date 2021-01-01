Стало известно о попытке Ефремова бежать за границу

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, после аварии хотел бежать за границу. Об этом стало известно «Комсомольской правде».

Как сообщил изданию близкий к делу источник, после ДТП Ефремов якобы хотел сбежать в Латвию, где у него есть недвижимость и вид на жительство. Однако, по утверждению собеседника издания, от этой идеи актера отговорил его адвокат Эльман Пашаев.

Однако сам бывший защитник Ефремова не подтвердил эту теорию, но и не стал опровергать. «Скоро вы сами все узнаете», — сказал он.

В июне сообщалось, что после ДТП у Ефремова возникли финансовые трудности. Из-за этого он якобы выставил на продажу дом в Латвии. Часть вырученных денег он якобы намеревался передать родственникам погибшего в ДТП, а остаток потратить на содержание жены и детей в том случае, если он сядет в тюрьму. Однако Пашаев опроверг эту информацию.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.