Адвокат опроверг конфликт Ефремова с женой из-за миллионов в банковской ячейке

Адвокат актера Михаила Ефремова опроверг информацию о его напряженных отношениях с женой Софьей Кругликовой. Об этом защитник Петр Хархорин заявил ТАСС.

По его словам, люди раскачивают ситуацию перед слушанием дела в кассационной инстанции, чтобы не допустить смягчения наказания Ефремову. Хархорин считает такие вбросы в СМИ фейком. Он уточнил, что супруга актера получила доступ к банковской ячейке с деньгами в ноябре 2020 года.

Адвокат подтвердил, что актер работает в швейном цехе колонии в Белгородской области. Ефремов находится на хорошем счету у руководства, осужденные его уважают. «Все у него в порядке, он здоров», — подчеркнул Хархорин.

До ареста Ефремов обналичил сбережения в размере около 80 миллионов рублей и положил их на хранение в банковскую ячейку, но жене не дал доступа к ней, сообщал Telegram-канал Mash. Это якобы стало поводом для конфликта между супругами.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.