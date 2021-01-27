Стало известно об отношении заключенных к находящемуся в колонии Ефремову

Актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП, работники Белгородской колонии называют дядей Мишей. Об отношении заключенных и сотрудников учреждения к осужденному на семь с половиной лет российскому артисту в среду, 27 января, пишет StarHit.

По данным источников издания, первое время Ефремову было сложно из-за непривычного режима — в колонии очень ранний подъем. При этом на сотрудников колонии он не жалуется. Тюремщики называют его дядей Мишей, со всеми заключенными Ефремов также в хороших отношениях.

Он ежедневно созванивается с женой и переписывается с друзьями, которые активно поддерживают его. Осужденному артисту присылают большое количество посылок как с едой, сладостями, так и с теплой одеждой. При этом из-за лимита посылок на одного заключенного значительная часть не доходит до адресата и утилизируется.

20 января сообщалось, что похолодание вызвало у Ефремова ослабление иммунитета, из-за чего он заболел. Актеру пришлось обратиться к тюремному врачу.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.