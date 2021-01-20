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Ефремов заболел в колонии

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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: АГН «Москва»

Отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области актер Михаил Ефремов заболел. Об этом сообщил «Московскому комсомольцу» источник.

По его словам, похолодание вызвало у артиста ослабление иммунитета. У него потек нос, появился озноб и другие симптомы ОРВИ, в связи с ухудшением состояния здоровья он обратился к тюремному врачу.

«Михаил Олегович приболел, но это не коронавирус. У него было что-то типа простуды. Все-таки колония не дом родной», — сказал источник. Сейчас артист чувствует себя значительно лучше, тем не менее его посадили на карантин.

Ефремова быстро «подняли на ноги, так как в колонии работают очень хорошие врачи», отметил источник.

В спецучреждении строго соблюдаются меры предосторожности, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции среди заключенных и персонала. На прогулку заключенные выходят в масках, а посетители обязаны надевать специальные противовирусные защитные костюмы.

Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

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